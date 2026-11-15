طهران: واشنطن قد تستغل الدبلوماسية لشن هجوم جديد

وأفاد آبادي بأن "ردود على مطالب غير عملية، حيث تؤجل تنفيذ بعض مطالب ".وقال آبادي: "في ردودها، أجلت تنفيذ بعض مطالب إيران، وفي مثل هذه الحالة، لن يتم التوصل إلى اتفاق".وأضاف أنه "لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة على طاولة المفاوضات"، موضحا أن "واشنطن أخلت بتعهداتها ثلاث مرات على الأقل خلال العام والنصف الماضيين".وأوضح آبادي، أن طهران خفضت مدة تنفيذ مقترحها بشأن إعادة فتح من 7 أيام إلى يومين، وأجرت مشاورات مع الوسطاء، ولا سيما وباكستان.وأشار إلى أن تنفيذ المقترح ممكن خلال يومين، لكنه مشروط باتخاذ الولايات المتحدة خطوات عملية، مؤكدا أن إيران أظهرت التزامها بالمسار الدبلوماسي، وأن الكرة أصبحت الآن في ملعب واشنطن لاتخاذ إجراءات تتيح لطهران فتح مضيق هرمز.