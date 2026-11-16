الطيران الأميركي يستعيد نشاطه تدريجياً بعد إلغاء آلاف الرحلات

وأظهرت بيانات شركة «فلايت أوير» المتخصصة بتتبع الرحلات إلغاء أكثر من 250 رحلة مرتبطة بالولايات المتحدة، الاثنين، مقارنة بأكثر من 2300 رحلة أُلغيت الأحد، فيما تجاوز عدد الرحلات المتأخرة 700 رحلة، مقابل أكثر من 10 آلاف رحلة في اليوم السابق.وتعود الأزمة، بحسب مسؤولين أميركيين، إلى خلل خلال أعمال تحديث كابلات الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية، ما دفع السلطات إلى إصدار قرار وقف الإقلاع على مستوى البلاد، وهو الثاني من نوعه منذ تعليق الرحلات عقب هجمات 11 أيلول 2001.وفيما أرجعت الاضطرابات إلى مشكلات متراكمة في البنية التحتية لأنظمة الطيران، ألقى باللوم على إدارة سلفه ، معتبراً أنها تركت منظومة تعاني تقادماً وأعطالاً، وداعياً إلى توفير التمويل اللازم لتحديثها.من جانبه، طالب وزير النقل الأميركي شون دافي بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية، مشيراً إلى أن بعض معدات الرادار المستخدمة يعود إلى ستينيات الماضي، ومؤكداً أن عودة الرحلات إلى انتظامها الكامل تحتاج إلى وقت، بسبب خروج طائرات وأطقم من مواقعها المعتادة خلال الأزمة.