وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قوات اللواء 810، التابعة للفرقة 210، نفذت خلال الليل عملية في منطقة بلدة ، أسفرت عن اعتقال شخصين وصفهما بأنهما من عناصر التنظيم المرتبط بحزب الله.وأضاف أن المعتقلين يخضعان حاليا للتحقيق لدى الإسرائيلية، دون الكشف عن هويتيهما أو طبيعة الأنشطة المنسوبة إليهما.وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته تستهدف تحديدا، دون المساس بالمدنيين في ، مشيرا إلى أن قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة والعمل على إزالة ما وصفه بالتهديدات التي يقد يتعرض لها المواطنون الإسرائيليون.