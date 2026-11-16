وسيعقد الاجتماع بين الرؤساء الروسي والأمريكي والصيني في الصينية، على هامش قمة (أبيك)، التي يشارك فيها يومي 18 و19 .ووصف أوشاكوف الاجتماع الثلاثي بأنه الحدث "الأبرز" في شنتشن، مشيرا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين القادة الثلاثة، وسيعقد اللقاء في المقر الرسمي للرئيس الصيني، وتجري حاليا، بحسب قوله، أعمال نشطة لإعداد مضمونه.وأوضح أن الاجتماع سيبنى على أساس التحالف بين الدول الثلاث خلال الحرب العالمية الثانية، وتعاونها في تأسيس ، وأضاف أن القادة مستعدون لنقاش جوهري سيكون له تأثير كبير على الوضع الدولي بأكمله.وتنطلق من أن اللقاء سينتهي ببيان ختامي مشترك للقادة الثلاثة، ويجري العمل على صياغة نص البيان "بجهد دبلوماسي شاق"، وفي حال لم يصدر بيان مشترك، سيدلي كل زعيم بتقييمه الخاص للمحادثات، وقال أوشاكوف إن غالبية الأطراف سعيدة بعقد الاجتماع، وإن هناك من هو غير راض عنه، لكنه "ضروري".