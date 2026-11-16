ترامب: سأزور الفلبين ثم الصين.. واحتمال لقاء زعيم كوريا الشمالية مطروح

وقال في تصريحات له، إن زيارته إلى ستتضمن اجتماعاً مهماً يركز بصورة أساسية على القضايا الاقتصادية، مضيفاً أنه سيتوجه إلى للقاء الرئيسين الصيني والروسي.وأشار إلى أن لديه فرصة لتحقيق إنجازات مهمة خلال الزيارة، مؤكداً أن العلاقات مع الصين جيدة، وأن جدول المباحثات سيشمل عدداً من الملفات الدولية، من بينها وأوكرانيا وروسيا ونزع السلاح النووي.وفي الشأن الأوكراني، قال ترامب إنه يعتقد أن الرئيس الروسي يقدم تنازلات بشأن الحرب، لكنه يستطيع أن يكون أكثر تشدداً.