أعلن الحوثيون في ، مساء الاثنين، أن 88 غارة جوية وصاروخية استهدفت اليمن.

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وقال المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين، "88 غارة جوية وصاروخية على وصعدة وتعز ولحج والجوف ومأرب بـ24 ساعة". وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.