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الحوثيون: 88 غارة جوية وصاروخية تستهدف اليمن
دوليات
2026-11-16 | 12:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
58 شوهد
أعلن الحوثيون في
اليمن
، مساء الاثنين، أن 88 غارة جوية وصاروخية استهدفت اليمن.
وقال المتحدث العسكري لأنصار الله الحوثيين، "88 غارة جوية وصاروخية على
صنعاء
وصعدة وتعز ولحج والجوف ومأرب بـ24 ساعة".
وتشهد
اليمن
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من
السعودية
، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.
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