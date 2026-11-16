وتأتي هذه التوقعات بعد دعوة " للشغل"، أحد أكبر النقابات العمالية في البلاد، إلى تنظيم إضراب شامل.وتشير التقديرات إلى خروج ما بين 220 و300 ألف متظاهر خارج ، بينما يتراوح عدد المشاركين في العاصمة نفسها بين 30 و60 ألف شخص.وأوضحت القناة أن السلطات الفرنسية ستنشر أعدادا كبيرة من قوات الأمن، مدعومة بطائرات دون ومركبات مدرعة، لضمان السيطرة على الوضع خلال التحركات الاحتجاجية.وتشهد عدة مدن فرنسية مظاهرات وإضرابات جديدة في ظل موجة الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة في البلاد منذ أسابيع الرافضة لغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والمطالبة برفع الأجور.