وقال جهانغير إن العقوبات الاقتصادية تضرب في الأول المرضى والفئات غير الميسورة والأطفال والمراهقين، موضحا أن أي اضطراب في مسار إيصال السلع الأساسية والأدوية والغذاء يؤدي إلى معاناة المواطنين الأكثر عجزا عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم.وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني على هامش دولي للمفوضين تنظمه مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا في ، حيث يبحث ممثلون عن مؤسسات حقوقية من 70 دولة، على مدى ثلاثة أيام، سبل التعاون في قضايا حماية حقوق الإنسان.وشدد جهانغير على أن الصعوبات التي تواجه الفئات الضعيفة حتمية في ظل العقوبات والتوتر، داعيا إلى معالجة آثارها الإنسانية.يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في أواخر أغسطس بدء عملية حصار اقتصادية ضد ، وصفها بأنها "عزل غير مسبوق"، ودعا الحلفاء إلى الانضمام إلى .