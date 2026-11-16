وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار ، في القضية التي ارتبطت بعمليات تحويل أموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، واستهدفت بصورة رئيسية أفرادا من الجالية المصرية في .وبدأت خيوط القضية عندما اشتبه ضابط في وافد مصري بمنطقة الجابرية، بعدما شاهده يغادر أحد المباني حاملا كيسا بلاستيكيا أسود، قبل أن يرتبك ويلقيه جانبا عند ملاحظته وجود الضابط.ووفقا لشهادة الضابط الواردة في أوراق الدعوى، حاول الرجل الفرار بعدما سأله عن سبب ارتباكه، لكن القوات تمكنت من ضبطه، ليتبين أن الكيس يحتوي على 50 ألف دينار كويتي.وخلال سؤاله عن مصدر الأموال أفاد بأنها قادمة من وأنه تسلمها من المتهم الثامن لتسليمها إلى شخص آخر داخل الكويت، وهو ما قاد التحقيقات إلى تتبع مسار المبلغ والكشف عن شبكة للتحويلات المالية غير القانونية.وكشفت التحقيقات بحسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية عن اعتماد المتهمين على نظام "الحوالات البديلة" الذي يقوم على نقل قيمة الأموال بين الدول من خلال وسطاء وتسويات نقدية، دون إجراء تحويل مصرفي تقليدي عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة.ويتيح هذا النظام في صورته غير المرخصة نقل الأموال وتسويتها بين أطراف في دول مختلفة من دون المرور بالقنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي يثير مخاوف رقابية تتعلق بمصدر الأموال والجهات المستفيدة منها، وإمكان استغلاله في إخفاء معاملات غير مشروعة.وتعود القضية إلى تحقيقات بشأن عمليات مالية جرت خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2024، وبلغت قيمتها محل الاتهام نحو 55 مليون دينار كويتي، إذ اتهمت النيابة أطرافا في القضية بجمع الأموال وتحويلها عبر شبكة من الوسطاء، ثم إيداع مبالغ في حسابات شركات تجارية بغرض إخفاء مصدرها.وكانت قد أصدرت في أبريل 2025 حكما بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق عدد من المتهمين في القضية، قبل أن تصدر حكمها اللاحق بحبس 8 مصريين وعراقيين، مع تبرئتهم من تهمة غسل الأموال المرتبطة بمبلغ 55 مليون دينار.