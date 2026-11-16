وقالت ، "حاملة الطائرات روزفلت تعمل حاليا في منطقة مسؤولتنا كجزء من عملية انتشار مجدولة".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت الى الشرق الأوسط اليوم الاثنين.



ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.