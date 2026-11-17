وأكد خوريلسوخ "استعداده للتعاون مع الجهات التحقيقية للكشف عن ملابسات الاتهامات الموجهة إليه."وأوضح أن "تنحيه يتيح لأجهزة إنفاذ القانون التحقيق في الادعاءات المتعلقة بسمعته وممتلكاته ودخله، فضلاً عن المطالب التي أثارتها المعارضة".وجاء القرار بعد اتهامات أطلقتها أحزاب المعارضة بشأن حصوله على مكاسب مالية من مشروع للسكك الحديدية، ومن المقرر أن يصبح قرار التنحي نافذاً بعد موافقة البرلمان المنغولي (الخورال الكبير للدولة)، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في البلاد، وكان خوريلسوخ قد تولى رئاسة عام 2021.