وكتب كوشنر على منصة "إكس": "رغم أن جزءا كبيرا من النقاشات العلنية يركز على الخلافات بين الأطراف، فإننا نواصل التقدم عبر أفكار إيجابية وبناءة خلال المناقشات الجادة التي تجري بعيدا عن الأنظار".وأضاف: "بدأنا أيضا إعداد جدول أعمال الاجتماع المقبل متعدد الأطراف، ونعمل على تنظيمه في أقرب وقت ممكن".وكشف كوشنر أنه أجرى، إلى جانب المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، اتصالا هاتفيا يوم الاثنين مع مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف، تناول التقدم المحرز والخطوات المقبلة في عملية التسوية الأوكرانية.وقال: "تحدثت أنا وويتكوف صباح اليوم مع يوري أوشاكوف لمناقشة التقدم الذي أحرزناه والخطوات التالية في عملية السلام".وفي تطور مرتبط بمسار المفاوضات، أكد أوشاكوف، الاثنين، أن لم توافق على توسيع صيغة المفاوضات لتشمل ممثلين عن ، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة يجري التحضير لها بصيغة ثلاثية تضم والولايات المتحدة وأوكرانيا.وجاءت تلك المحادثات عقب جولة المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية التي استضافتها يومي 10 و11 ، والتي وصف الجانبان الروسي والأمريكي نتائجها بأنها بناءة ومثمرة.