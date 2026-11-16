أعلنت ، عن بلاغ بهجوم استهدف ناقلة نفط بمضيق هرمز.

وقالت الهيئة، "بلاغ عن هجوم استهدف ناقلة نفط بمضيق هرمز ما أدى إلى تعطلها".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في ، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.