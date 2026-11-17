وأفادت مصادر محلية بأن القوات الأمريكية شنت هجوما على مناطق في ، بما في ذلك موقع الدفاعي. وبحسب التقارير الأولية، تم الإبلاغ عن ست إصابات على الأقل خلال هذه الهجمات.كما أشارت المصادر إلى أن أنظمة الدفاع المتمركزة في جزيرة قشم حاولت التصدي للهجمات الأمريكية.وبحسب التقارير، ردا على هذا الهجوم، استهدفت والبحرية الإيرانية المدمرات الأمريكية المشاركة في الهجوم على جزيرة قشم باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون .لم تُنشر بعد تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار والخسائر المحتملة ونتائج الهجمات المضادة.