وأعلنت الخارجية الأمريكية أن مبادرة "باكس سيليكا" تهدف إلى تأمين سلاسل إمداد غير صينية للتصنيع عالي التقنية، ويخطط لبناء مركز تصنيع على مساحة تتجاوز 4000 فدان في .ورفع محتجون في مانيلا لافتات كتب عليها "أخرج يا "، ورسومات له بهيئة مهرج أو شيطان، ولافتات تدعو إلى رفض المبادرة.ويرى المنتقدون أن المركز الصناعي المقترح سيشرد المجتمعات الزراعية وقبيلة إيتا الأصلية، وسيلحق الضرر بإمدادات المياه في البلاد، ويمثل إمبريالية أمريكية على الفلبين.ويدعم الرئيس الفلبيني الابن، وهو أيضا موضوع للاحتجاجات هذا الأسبوع، المركز، وقال في أكتوبر إنه "متحمس للغاية" للفوائد الاقتصادية للمشروع، ووصفه بأنه "فرصة عظيمة" للبلاد للصعود في "سلسلة القيمة" من خلال التحول إلى التصنيع المتقدم والبحث. وزعمت إدارة ماركوس أن المشروع قد يخلق ما بين 100 ألف و130 ألف وظيفة.ووقعت أكثر من 25 دولة على مبادرة "باكس سيليكا" منذ أن أعلنتها الخارجية الأمريكية في 2025، بما في ذلك المملكة المتحدة وإسرائيل واليابان والهند، وانضمت الفلبين إلى المبادرة في أبريل، مما دفع والفلبين إلى الإعلان عن خطط لبناء مركز تصنيع.وقال متحدث باسم الخارجية إن الفلبين اقترحت موقع المركز، وأن الأمر متروك لها لتقرر بموجب قوانينها وجدولها الزمني ما إذا كانت ستمضي قدما وكيف، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بهدفها المحدد المتمثل في خلق وظائف تصنيع تتطلب مهارات في الفلبين وسلسلة إمداد أكثر موثوقية لكلا البلدين.ووقع المشاركون في "باكس سيليكا" يوم الأحد إعلانا يحدد "فهما مشتركا للتقنيات الحساسة والبنية التحتية الحيوية التي تقوم عليها" سلاسل إمداد .وقال مسؤولون أمريكيون وفلبينيون إنه لا يتوقع الإعلان عن أي إعلانات كبيرة بشأن "باكس سيليكا" هذا الأسبوع خلال زيارة ترامب أثناء قمة "آسيان" في مانيلا، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بماركوس يوم الأربعاء قبل أن يتوجه إلى .