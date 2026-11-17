ونقلت الـ CNN عن ستة أشخاص مطلعين على الأمر، ان "الشبكة شديدة السرية التي تستخدمها للاتصالات الداخلية معطلة".واضافوا ان الشبكة المسماة "شبكة وكالة "، تتيح للموظفين تبادل المعلومات السرية داخلياً".فيما أفادت مصادر أنه "لا يوجد حتى الآن أي دليل على وقوع هجوم إلكتروني".