وقال قاليباف، ان "إدعاء تخطيطنا لاستهداف كبار مسؤولي بسلاح كيماوي تضليل وفبركة وتحريض على حرب".واضاف ان "نفس التضليل ونفس التحريض على الحرب وقد بلغ فقدان مصداقية اليمين أقصى حد لذا تم نقل عملية التضليل الإعلامي إلى صحيفة تايمز وشبكة سي إن إن".