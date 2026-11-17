أعلنت ، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الأمريكي على مواقع بجزيرة قشم لم يلحق ضررا.

وقال نائب محافظ هرمزغان الإيرانية، "الهجوم الأمريكي على مواقع بجزيرة قشم لم يلحق ضررا بمناطق سكنية أو بنى تحتية". وتصاعدت أعمدة دخان منفصلة شمال مدينة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي ، وسط تقارير تربطها بغارات جوية شنتها القوات الأمريكية على الجزيرة.