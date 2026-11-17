وأدلى إلبريدج كولبي، بهذا التصريح في مؤتمر صحفي في .وقال كولبي: "ليس لدي ما أضيفه بخصوص تفاصيل القرارات المتعلقة بتزويد لكييف بنظام الاتصالات الفضائية ستارشيلد، كما صرح وزير الحرب بيت هيغسيث سابقا".وأضاف: "لقد أوضحت موقفنا هنا، وهو أننا نركز بشدة على دعم قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى الضربات متوسطة المدى، ونتخذ خطوات وفق هذه السياسة".