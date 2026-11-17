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في فرنسا.. احتجاجات واسعة ضد غلاء تكاليف المعيشة
دوليات
2026-11-17 | 13:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
52 شوهد
انطلقت في العاصمة الفرنسية
باريس
، اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات طلابية.
وتحركت حشود المتظاهرين من
ساحة الأمة
شرقي
باريس
باتجاه ساحة
إيطاليا
جنوبي العاصمة، استجابة لدعوة النقابات الفرنسية إلى إضراب عام في 17
نوفمبر
، وسط توقعات سابقة أوردتها قناة BFMTV بمشاركة ما يصل إلى 360 ألف شخص.
وانضمت إلى المسيرة منظمات طلابية وتلاميذ المدارس الثانوية، فيما رفع المشاركون أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادة الرواتب وتندد باستخدام الشرطة العنف المفرط ضد المحتجين.
وتأتي المظاهرة ضمن يوم تعبئة وطنية يشمل قطاعات الخدمة العامة والنقل والتعليم، إذ أفادت قناة TF1 الفرنسية، في 16 نوفمبر، بأن السلطات تتوقع مشاركة ما بين 220 و300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم ما بين 40 و80 ألفا في باريس.
وكانت النقابات الفرنسية قد صعدت تحركاتها بعد اجتماع عقدته مع
رئيس الوزراء
سيباستيان لوكورنو
في 13 نوفمبر، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأجور غير كافية.
وأعلنت نقابة "CFDT" للعاملين في القطاع العام انضمامها إلى إضراب 17 نوفمبر، مطالبة بزيادات عامة في الرواتب وإجراء مفاوضات بشأن سلم الأجور، فيما حددت الحكومة 11
ديسمبر
موعدا لاستئناف المحادثات مع ممثلي النقابات.
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