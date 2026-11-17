وتحركت حشود المتظاهرين من شرقي باتجاه ساحة جنوبي العاصمة، استجابة لدعوة النقابات الفرنسية إلى إضراب عام في 17 ، وسط توقعات سابقة أوردتها قناة BFMTV بمشاركة ما يصل إلى 360 ألف شخص.وانضمت إلى المسيرة منظمات طلابية وتلاميذ المدارس الثانوية، فيما رفع المشاركون أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادة الرواتب وتندد باستخدام الشرطة العنف المفرط ضد المحتجين.وتأتي المظاهرة ضمن يوم تعبئة وطنية يشمل قطاعات الخدمة العامة والنقل والتعليم، إذ أفادت قناة TF1 الفرنسية، في 16 نوفمبر، بأن السلطات تتوقع مشاركة ما بين 220 و300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد، بينهم ما بين 40 و80 ألفا في باريس.وكانت النقابات الفرنسية قد صعدت تحركاتها بعد اجتماع عقدته مع في 13 نوفمبر، معتبرة أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأجور غير كافية.وأعلنت نقابة "CFDT" للعاملين في القطاع العام انضمامها إلى إضراب 17 نوفمبر، مطالبة بزيادات عامة في الرواتب وإجراء مفاوضات بشأن سلم الأجور، فيما حددت الحكومة 11 موعدا لاستئناف المحادثات مع ممثلي النقابات.