شهدت العاصمة اليمنية ، انفجارات عدة اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام دولية، "سلسلة انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية ".

وتشهد منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول 2014 حربا بين الجماعة والقوات الحكومية المسنودة من ، وفي 5 تشرين الأول 2026 أطلقت القوات الحكومية عملية "فجر اليمن" لاستعادة السيطرة على المناطق تحت سيطرة الحوثيين.