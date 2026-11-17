وقال سيريديوك في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق " ": "أنا موجود في الموقع الذي يرجح أن طائرة عابرة لأجواء مقاطعتنا تحطمت فيه".وأضاف أن السلطات شكلت عمليات ميدانية في الموقع، فيما باشرت فرق الطوارئ عملها للتعامل مع تداعيات الحادث.وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، يوجد الموقع المرجح لتحطم الطائرة قرب قرية ياغونوفو في مقاطعة كيميروفو، حيث تشارك فرق والشرطة والحرس الوطني الروسي وإسعاف الكوارث في عمليات الاستجابة.ولم تتضح بعد التفاصيل حول نوع الطائرة وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، أو أسباب تحطمها وحجم الخسائر الناجمة عن الحادث.