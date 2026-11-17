وبحسب الموقع، تركز معظم الأعطال على خدمة الدفع الإلكتروني " " (Apple Pay)، إذ تجاوز عدد الشكاوى المتعلقة بها 2300 بلاغ.وسجل الموقع أيضا نحو 2200 شكوى بشأن الفني "أبل سبورت" (Apple Support)، إضافة إلى 1200 بلاغ عن مشكلات في خدمة التخزين السحابي "آي كلاود" (iCloud).وأشار المستخدمون إلى صعوبات في تحويل الأموال وإتمام عمليات الشراء عبر "أبل باي"، فضلا عن مشكلات في تسجيل الدخول إلى خدمات الدعم الفني للشركة، وتعطل بعض وظائف تطبيق "أبل سبورت" وموقعه الإلكتروني.وذكرت تقارير أمريكية نشرت الثلاثاء، أن الاضطرابات شملت أيضا متجر التطبيقات "آب ستور" وخدمة "أبل ميوزك"، فيما واجه بعض المستخدمين صعوبات في تفعيل أجهزة جديدة والتحقق من هوياتهم.وبحسب موقع "ماك رومرز"، أظهرت صفحة الحالة الرسمية لشركة "أبل" لفترة وجيزة وجود مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين، قبل أن تختفي الإشارة إلى العطل، ولم تعلن الشركة سبب تلك الاضطرابات الأوسع نطاقا.