ويمثل هذا التصويت انتصارا سياسيا مبكرا لكتلة التغيير المناهضة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته ، حتى قبل اكتمال تشكيل الحكومة المقبلة.وكشفت تقارير في ، أن انتخاب كهانا جاء تتويجا لمفاوضات ماراثونية بين الكتل المتنافسة، هدفها تفادي حالة من الشلل البرلماني كان من شأنها تأجيل التصويت إلى ساعات متأخرة من الليل.ويأتي انتخاب كهانا في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن كتلة التغيير المناهضة لنتنياهو تضم 67 مقعدا من أصل 120 في ، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو، وهي كتلة تضم أحزابا يهودية وعربية، اتفقت على إنهاء حكم نتنياهو رغم استمرار خلافاتها حول شكل الحكم المشترك.وكان الرئيس قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 ، ويملك الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة مع إمكانية تمديد تصل إلى 14 يوما إضافية.