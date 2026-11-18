وقالت الوزارة في تنبيهها: "تنبيه بوجود خطر .. تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة".ولم يحدد التنبيه طبيعة الخطر أو المناطق التي قد تكون معرضة له، كما لم يتضمن تفاصيل عن وقوع هجوم جديد أو تسجيل إصابات وأضرار.ويأتي التحذير في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، بعدما أعلنت قوة دفاع اعتراض هجمات جوية إيرانية استهدفت المملكة خلال الأيام الماضية.وكان التلفزيون البحريني قد أفاد، الثلاثاء 17 ، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت هجمات جوية إيرانية في سماء البلاد.