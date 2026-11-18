ووجه شيخ محمود سلسلة اتهامات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة في خطاب وجهه للشعب الصومالي، الثلاثاء، متهما إياها "بالتدخل في لبلاده وتقويض وحدتها وسيادتها، بالإضافة إلى تأجيج الصراعات الإقليمية في وليبيا والسودان".وكشف الرئيس الصومالي أن " استخدمت منطقة وميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي ممرا سريا في يناير 2026 لتهريب رئيس اليمني، عيدروس ، بعد فراره من اليمن، دون علم أو موافقة في مقديشو".وأعلن بقيادة في يناير 2026 عن رصد هروب الزبيدي بحرا من ميناء عدن إلى ميناء بربرة، ثم نقله جوا تحت إشراف ضباط إماراتيين عبر مطار مقديشو وصولا إلى أبوظبي، وهو ما دفع وكالة الهجرة حينها لفتح تحقيق في الاستخدام غير المصرح به للمجال الجوي والمطارات الصومالية.وحذر شيخ محمود من أن أبوظبي "تسعى لتصدير الانقسامات والصراعات التي شهدتها دول مثل اليمن وليبيا والسودان إلى الصومال"، واتهمها بخوض ما وصفه بـ"حرب بالوكالة" عبر دعم تشكيلات مسلحة ومليشيات خارجة عن إطار مؤسسات الدولة الرسمية في اليمن أو داخل الصومال، مما يهدد استقرار المنطقة بأكملها.وقال إن "الموانئ أصول وطنية لا يجوز إدارتها خارج السلطة الفيدرالية"، منتقداً إبرام الإمارات اتفاقيات مباشرة مع إدارات محلية بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.واتهم أبوظبي "بإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات أمنية لا تخضع لقيادة الوطنية الصومالية، وتقديم دعم مالي وسياسي لإدارات محلية لتقويض سلطة ".وفي ملف إقليم أرض الصومال، اتهم الإمارات "بلعب دور مباشر في اعتراف بإقليم صومالي لاند الانفصالي، ورفضها التوقيع على البيانات العربية والإسلامية المنددة بتلك الخطوة".وأشار شيخ محمود إلى أن قرر منذ 12 يناير 2026، عقب حادثة تهريب الزبيدي، إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات، وإغلاق المجال الجوي الصومالي أمام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية، مؤكدا أن أسباب الخلاف لا تزال قائمة بعد مرور 10 أشهر.ولم يصدر تعليق رسمي فوري من دولة الإمارات رداً على خطاب الرئيس الصومالي، علماً بأن أبوظبي تؤكد في مواقف سابقة أن وجودها وتدخلاتها في المنطقة تهدف لدعم الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب.