وطلب استطلاع أجرته مجموعة «بوليتيكو – بي إف غلوبال» من المشاركين ترتيب أربعة رؤساء، هم وجو بايدن وباراك أوباما وجورج دبليو بوش، من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً.وبحسب النتائج، سجل معدل عدم تأييد بلغ 66% في استطلاع حديث، فيما اختار 52% وضعه في المرتبة الأخيرة، بينما لم تتجاوز نسبة من وضعوه في المرتبة الأولى 28%.في المقابل، جاء أوباما في صدارة تفضيلات المشاركين، إذ اختاره 51% في المرتبة الأولى، مقابل 8% وضعوه في المرتبة الأخيرة. وكان أوباما قد غادر منصبه بمعدل تأييد بلغ 59% وفق مؤسسة «غالوب»، وهو رقم يستند إليه الديمقراطيون خلال حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتأرجحة.وأظهر الاستطلاع أن 16% من الناخبين الذين صوتوا لترامب في انتخابات 2024 اختاروا أوباما بوصفه خيارهم الأول، فيما كان بايدن الأقل اختياراً في المرتبة الأولى، بنسبة بلغت 5% فقط، رغم أن نصف المشاركين وضعوه في المرتبتين الثانية أو الثالثة.ووضع 34% من المشاركين بايدن في المرتبة الأخيرة، وهي نسبة تقل بنحو 20 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة لترامب. كما أشار الاستطلاع إلى أن 6% فقط من ناخبي في انتخابات 2024 اختاروا بايدن في المرتبة الأولى.أما الرئيس السابق دبليو بوش، فكان الأقل استقطاباً بين الرؤساء الأربعة، إذ اختاره 16% في المرتبة الأولى و7% في المرتبة الأخيرة، فيما وضعه نحو 80% في المرتبتين الثانية أو الثالثة.وعلى مستوى الانتماءات الانتخابية، أظهرت النتائج أن بايدن جاء في المرتبة الأخيرة لدى ناخبي ترامب في انتخابات 2024، بينما حل ترامب في المرتبة الأخيرة لدى ناخبي .