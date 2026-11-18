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استطلاع: 52% من الأمريكيين يضعون ترامب في المرتبة الأخيرة بين رؤساء ربع القرن
دوليات
2026-11-18 | 05:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
56 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أظهر استطلاع للرأي أن 52% من الأمريكيين وضعوا
الرئيس دونالد ترامب
في المرتبة الأخيرة ضمن قائمة رؤساء
الولايات المتحدة
خلال السنوات الـ25 الماضية، مقابل 28% اختاروه في المرتبة الأولى، فيما تصدر الرئيس السابق
باراك
أوباما قائمة الأكثر تفضيلاً لدى المشاركين.
وطلب استطلاع أجرته مجموعة «بوليتيكو – بي إف غلوبال» من المشاركين ترتيب أربعة رؤساء، هم
دونالد ترامب
وجو بايدن وباراك أوباما وجورج دبليو بوش، من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً.
وبحسب النتائج، سجل
ترامب
معدل عدم تأييد بلغ 66% في استطلاع حديث، فيما اختار 52% وضعه في المرتبة الأخيرة، بينما لم تتجاوز نسبة من وضعوه في المرتبة الأولى 28%.
في المقابل، جاء أوباما في صدارة تفضيلات المشاركين، إذ اختاره 51% في المرتبة الأولى، مقابل 8% وضعوه في المرتبة الأخيرة. وكان أوباما قد غادر منصبه بمعدل تأييد بلغ 59% وفق مؤسسة «غالوب»، وهو رقم يستند إليه الديمقراطيون خلال حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتأرجحة.
وأظهر الاستطلاع أن 16% من الناخبين الذين صوتوا لترامب في انتخابات 2024 اختاروا أوباما بوصفه خيارهم الأول، فيما كان بايدن الأقل اختياراً في المرتبة الأولى، بنسبة بلغت 5% فقط، رغم أن نصف المشاركين وضعوه في المرتبتين الثانية أو الثالثة.
ووضع 34% من المشاركين بايدن في المرتبة الأخيرة، وهي نسبة تقل بنحو 20 نقطة مئوية عن النسبة المسجلة لترامب. كما أشار الاستطلاع إلى أن 6% فقط من ناخبي
كامالا هاريس
في انتخابات 2024 اختاروا بايدن في المرتبة الأولى.
أما الرئيس السابق
جورج
دبليو بوش، فكان الأقل استقطاباً بين الرؤساء الأربعة، إذ اختاره 16% في المرتبة الأولى و7% في المرتبة الأخيرة، فيما وضعه نحو 80% في المرتبتين الثانية أو الثالثة.
وعلى مستوى الانتماءات الانتخابية، أظهرت النتائج أن بايدن جاء في المرتبة الأخيرة لدى ناخبي ترامب في انتخابات 2024، بينما حل ترامب في المرتبة الأخيرة لدى ناخبي
هاريس
.
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الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
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دونالد ترامب
كامالا هاريس
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باراك أوبا
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