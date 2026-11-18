وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "نخطط لعقد لقاء ثنائي غدا، ونستعد له ونأمل أن يكون مفيدا وغنيا بالمضمون".وأوضح أن اللقاء سيبدأ بعد انتهاء الجلسة العامة للقمة، مضيفا ردا على سؤال بشأن موعد انعقاده: "نتوقع أن يبدأ بعد انتهاء الجلسة العامة، في حدود ذلك التوقيت".وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن المحادثات بين وترامب في مدينة شينجين الصينية ستجري بمشاركة عدد محدود من أعضاء الوفد الروسي.وقال في هذا الصدد: "سيشارك عدة أشخاص في هذه المحادثة"، في إشارة إلى أعضاء الوفد الروسي المرافق لبوتين خلال زيارته إلى .وتستضيف مدينة شينجين، قمة أبيك يومي 18 و19 ، بمشاركة اقتصادات المنطقة البالغ عددها 21 اقتصادا.وفي تطور متصل، أكد أوشاكوف أن بوتين وترامب قد يجريان عدة محادثات خلال القمة، مشددا على أن الرئيسين سيجريان نقاشا متكاملا بغض النظر عن شكل اللقاء أو مكان انعقاده.وأشار إلى أن جدول المحادثات يشمل تسوية النزاع الأوكراني، والمقترحات الأمريكية والمبادرات الروسية. كما أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيسين سيلتقيان خلال حفل استقبال يقيمه .وفي المقابل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن يعتزم عقد لقاء منفصل مع بوتين الخميس، إلى جانب القمة الثلاثية المقررة مع الرئيس الصيني.ومن المقرر أيضا عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وشي جين في 19 نوفمبر، حيث تجري الأطراف التحضيرات لجدول أعماله، مع بحث إمكانية إصدار بيان مشترك عقب المحادثات.