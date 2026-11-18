وذكر الجيش، أن "الصاروخ مزود بأنظمة متقدمة للملاحة والدفع، وقادر على إصابة أهداف بعيدة المدى بدقة عالية أثناء التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، من دون الكشف عن مداه الأقصى أو سرعته المحددة أو نوع الرأس الحربي الذي يحمله".وأضاف البيان أن "المنظومة الجديدة من شأنها دعم قدرات الردع التقليدي وتعزيز الوضع الدفاعي لباكستان".وأشار إلى أن "مراسم الإطلاق شهدت حضور قائد القوة الصاروخية للجيش وعدد من كبار الضباط، إلى جانب العلماء والمهندسين المشاركين في تطوير المنظومة".