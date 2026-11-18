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إنتاج النفط الأمريكي يبلغ مستوى قياسيا
دوليات
2026-11-18 | 12:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
36 شوهد
بلغ إنتاج النفط في
الولايات المتحدة
، وفقا لبيانات، مستوى قياسيا وصل إلى 14.032 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 19 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق.
جاء ذلك في بيانات
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
، التي ذكرت بأن هذا المؤشر كان قد بلغ بحلول 6
نوفمبر
14.013 مليون برميل يوميا.
وقبل عام من الآن، بلغ إنتاج النفط 13.834 مليون برميل يوميا، بينما بلغ المتوسط خلال الأسابيع الأربعة الماضية 14.01 مليون برميل يوميا.
في 10 نوفمبر، رفعت وزارة
الطاقة الأمريكية
توقعاتها للإنتاج للعام الجاري بمقدار 10 آلاف برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 13.87 مليون برميل يوميا.
وفي عام 2027، من المتوقع، وفقا لتقديرات الوزارة، أن تنتج
الولايات المتحدة
14.3 مليون برميل يوميا، وهو نفس مستوى التقدير السابق البالغ 14.3 مليون برميل يوميا أيضا.
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