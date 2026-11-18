جاء ذلك في بيانات ، التي ذكرت بأن هذا المؤشر كان قد بلغ بحلول 6 14.013 مليون برميل يوميا.وقبل عام من الآن، بلغ إنتاج النفط 13.834 مليون برميل يوميا، بينما بلغ المتوسط خلال الأسابيع الأربعة الماضية 14.01 مليون برميل يوميا.في 10 نوفمبر، رفعت وزارة توقعاتها للإنتاج للعام الجاري بمقدار 10 آلاف برميل يوميا مقارنة بالتقدير السابق البالغ 13.87 مليون برميل يوميا.وفي عام 2027، من المتوقع، وفقا لتقديرات الوزارة، أن تنتج 14.3 مليون برميل يوميا، وهو نفس مستوى التقدير السابق البالغ 14.3 مليون برميل يوميا أيضا.