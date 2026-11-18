الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
05:30 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الإيراني يعلن اندلاع حرائق في ناقلات نفط بمضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581774-639306244576509747.jpg
واشنطن: تهديدات إيران داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة
دوليات
2026-11-18 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
253 شوهد
قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، اليوم الأربعاء، إن التهديدات الإيرانية الموجهة للأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها زادت بشدة.
وأضاف كلايتون خلال جلسة أمام
لجنة الأمن الداخلي
بمجلس النواب: "لا نزال ملتزمين بكشف المؤامرات الإيرانية داخل
الولايات المتحدة
وخارجها وردعها ومكافحتها".
وتابع قائلا "زادت هذه التهديدات بشدة.. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا هنا في الولايات المتحدة، يتعرضون لتهديد أكبر".
وصرح مدير المخابرات الوطنية بأنه لن يتحدث عن تفاصيل المعلومات الاستخبارية بشأن مخططات
إيران
ضد المواطنين الأمريكيين.
وذكرت شبكة "CNN" في السياق أن كلايتون امتنع عن التعليق على أسئلة حول تقرير يفيد بأن الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم محتمل بقنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية في
واشنطن
العاصمة.
وأفادت الشبكة الأمريكية بأن المسؤولين منقسمون حول ما إذا كانت إيران قادرة على شن مثل هذا الهجوم أو ستفعل ذلك.
وكانت مصادر مطلعة على هذه المعلومات الاستخباراتية قد قالت لشبكة "سي إن إن"، إن التخطيط الإيراني في الوقت الراهن مجرد محاولة من
طهران
لتوفير خيارات لنفسها، وليس مؤشرا على هجوم وشيك.
وأوضح اثنان من المصادر أن المخطط الذي رصدته الولايات المتحدة يتسم بدقة عالية، ويشمل تحديد مواقع وأهداف بعينها، مما دفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهود وضع خطط طوارئ لمواجهة هذا الاحتمال.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب: إيران تريد بشدة إبرام اتفاق في أقرب وقت
10:59 | 2026-09-14
الولايات المتحدة تضع إيران أمام خيارين
14:46 | 2026-10-17
تقرير يكشف خسائر الولايات المتحدة في المواجهة مع إيران
16:02 | 2026-10-06
بالصور.. الرئيس الفنزويلي من داخل سجنه في الولايات المتحدة
09:44 | 2026-08-30
ايران
امريكا
لجنة الأمن الداخلي
الولايات المتحدة
مجلس النواب
لجنة الأمن
مجلس ال
واشنطن
طهران
إيران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
اقتصاد
30.86%
08:53 | 2026-11-17
مع الإغلاق.. انخفاض طفيف باسعار الدولار في بغداد وأربيل
08:53 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
محليات
26.6%
05:35 | 2026-11-17
قرارات من هيئة الاعلام تخص منع ظهور اراس والسلماني ومسلسل ليل البنفسج
05:35 | 2026-11-17
ارتفاع من جديد.. الدولار يسجل اسعارا مختلفة عن التداولات الصباحية
اقتصاد
21.58%
08:36 | 2026-11-18
ارتفاع من جديد.. الدولار يسجل اسعارا مختلفة عن التداولات الصباحية
08:36 | 2026-11-18
توضيح من الحشد الشعبي بعد اعتقال "حامد الجزائري"
أمن
20.96%
06:30 | 2026-11-18
توضيح من الحشد الشعبي بعد اعتقال "حامد الجزائري"
06:30 | 2026-11-18
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-18
Live Talk
الطب في عصر السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-18
Live Talk
الطب في عصر السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-18
Live Talk
الطب في عصر السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-18
Live Talk
الطب في عصر السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-11-18
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-11-2026 | 2026
13:00 | 2026-11-15
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-12
اخترنا لك
هجوم جديد على المركز المالي في الرياض وتضرر برج تابع لصندوق الثروة السيادي
02:12 | 2026-11-19
إيران تجدد تحذيرها لدول الجوار
01:53 | 2026-11-19
ترامب للرئيس الصيني: متفقون على ضرورة تدفق النفط عبر مضيق هرمز
01:12 | 2026-11-19
درة الصين تترقب قمة تاريخية.. ما لا تعرفه عن مدينة شنجن
00:57 | 2026-11-19
مصادر: قادة الخليج طلبوا من ترامب عدم مهاجمة إيران
00:15 | 2026-11-19
الجيش الأمريكي ينشر حاملتي طائرات في الشرق الأوسط لدعم حربه ضد إيران
00:12 | 2026-11-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.