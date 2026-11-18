وأضاف كلايتون خلال جلسة أمام بمجلس النواب: "لا نزال ملتزمين بكشف ‌المؤامرات ⁠الإيرانية داخل وخارجها وردعها ومكافحتها".وتابع قائلا "زادت هذه التهديدات ⁠بشدة.. رجالنا ونساؤنا في الخارج، ورجالنا ونساؤنا ⁠هنا في الولايات المتحدة، يتعرضون ⁠لتهديد أكبر".وصرح مدير المخابرات الوطنية بأنه لن يتحدث عن تفاصيل المعلومات الاستخبارية بشأن مخططات ضد المواطنين الأمريكيين.وذكرت شبكة "CNN" في السياق أن كلايتون امتنع عن التعليق على أسئلة حول تقرير يفيد بأن الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات تشير إلى أن إيران تخطط لشن هجوم محتمل بقنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية في العاصمة.وأفادت الشبكة الأمريكية بأن المسؤولين منقسمون حول ما إذا كانت إيران قادرة على شن مثل هذا الهجوم أو ستفعل ذلك.وكانت مصادر مطلعة على هذه المعلومات الاستخباراتية قد قالت لشبكة "سي إن إن"، إن التخطيط الإيراني في الوقت الراهن مجرد محاولة من لتوفير خيارات لنفسها، وليس مؤشرا على هجوم وشيك.وأوضح اثنان من المصادر أن المخطط الذي رصدته الولايات المتحدة يتسم بدقة عالية، ويشمل تحديد مواقع وأهداف بعينها، مما دفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهود وضع خطط طوارئ لمواجهة هذا الاحتمال.