وجاءت تصريحات علبي خلال جلسة تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشاريع قرارات تتعلق بوكالة الأونروا والممارسات الإسرائيلية.وقال المندوب السوري إن بلاده متمسكة بالدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف من أجل نيل حقوقها وحقوق شعبها، مؤكدا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري يجب أن يتوقف قبل أن يتفاقم الوضع.وأعادت دمشق التأكيد على موقفها من ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريفي القنيطرة ودرعا وما يرافقها من اعتداءات وتجاوزات بحق المدنيين.