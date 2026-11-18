وقال دوروف في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، ان " حظر تطبيق تيليجرام (للمرة الثانية هذا العام)".واضاف "نشعر بالأسف تجاه الشعب العراقي"، لافتا إلى "اننا لن نفرض رقابة على حرية التعبير السياسي".