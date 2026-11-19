وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في القائدة كاتي كونيغ، الأربعاء، إن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج " المتمركزة في ، أصبحت الآن تحت قيادة الأسطول وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويأتي هذا التطور في إطار أحدث عمليات إعادة توزيع حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.وخلال الحرب مع ، شكلت حاملات الطائرات محورا رئيسيا في أسطول بحري أمريكي يفرض حصارا على حركة السفن التجارية من الجمهورية الإسلامية وإليها، في وقت تسعى فيه إدارة إلى مواصلة الضغط على اقتصاد من خلال منع وصول نفطها إلى الأسواق العالمية.وغادرت حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" الشرق الأوسط خلال الأسبوع نفسه الذي وصلت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، ما رفع لفترة وجيزة عدد حاملات الطائرات الموجودة في المياه قبالة إيران إلى ثلاث، وهو عدد مرتفع على نحو غير معتاد.والاثنين، أعلنت (سنتكوم) أن "يو إس إس ثيودور روزفلت" وصلت إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.وقالت المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في منشور على منصة "إكس": "تعمل حاملة الطائرات حاليا ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في إطار عملية انتشار مُجدولة".ويأتي وصول الحاملة في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. هذا، وسبق للحاملة أن نشرت في منطقة الشرق الأوسط خلال فترات مختلفة، ضمن المهام العسكرية الأمريكية الرامية إلى حماية الممرات البحرية وتأمين حركة التجارة والملاحة الدولية.ويطلق على الحاملة لقب "العصا الغليظة" في إشارة إلى المقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت، التي تقوم على الجمع بين الدبلوماسية وإظهار القوة العسكرية.ويبلغ طول الحاملة نحو 333 مترا، وتعمل بواسطة مفاعلين نوويين، وتستطيع تجاوز سرعتها 30 عقدة بحرية، ما يتيح لها التحرك لمسافات طويلة ومواكبة العمليات العسكرية البحرية.وتستطيع "ثيودور روزفلت" حمل عشرات الطائرات العسكرية تشمل مقاتلات حربية وطائرات متخصصة في الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والنقل، إلى جانب المروحيات.ويضم جناحها الجوي تشكيلات متنوعة من الطائرات، من بينها مقاتلات "إف 18" و"إف 35".ويبلغ عدد أفراد طاقم الحاملة نحو 2800 عسكري، وقد يرتفع العدد الإجمالي إلى قرابة 5000 عند احتساب أفراد الجناح الجوي، بما يشمل الطيارين والفنيين والعناصر المسؤولة عن تشغيل الطائرات وإدارة العمليات.ولا تعمل الحاملة بمفردها، بل تشكل مركز القوة الضاربة ضمن مجموعة قتالية بحرية تضم سفنا حربية متخصصة في مهام الدفاع الجوي والهجوم الصاروخي والحماية البحرية.وتشمل المجموعة المرافقة للـ"ثيودور روزفلت"، الطراد الصاروخي "يو إس إس جوسين"، والمدمرات "يو إس إس بول هاميلتون" و"يو إس إس ديكاتور"، إلى جانب سفن ووحدات متخصصة في مهام الدعم والحرب المعلوماتية.ويتيح هذا التشكيل للحاملة توفير حماية متعددة المستويات، وتنفيذ عمليات جوية وبحرية متزامنة، فضلا عن التعامل مع التهديدات الصاروخية والجوية والبحرية.تجدر الإشارة إلى أن وإسرائيل شنتا في 28 فبراير 2026 حربا على إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.وفي 18 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، لكنها لا تزال متعثرة بسبب خلافات بين الجانبين، من بينها ضمان حرية الملاحة وأمنها في .