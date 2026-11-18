وأشارت الوكالة، نقلا عن مصادرها، إلى أن " " اتجهت إلى ميناء تواجدها الرئيسي في .وقالت الوكالة: "غادرت إحدى مجموعات حاملات الطائرات الأمريكية الثلاث في لضمان الحصار البحري لإيران المنطقة، ومن المرجح أنها تعود إلى مينائها الرئيسي".وذكرت الوكالة بأن حاملة الطائرات " "، تواجدت في منطقة الشرق الـوسط، منذ أغسطس الماضي.يشار الى أن وكالة أسوشيتد برس قد أفادت قبل أيام نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن حاملة الطائرات " " التي تعمل بالطاقة النووية، وصلت إلى الشرق الأوسط الاثنين، مع مجموعتها الضاربة.وكانت تتمركز في المنطقة قبل وصولها حاملتا الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" و"جورج واشنطن"، فيما توجهت "ثيودور روزفلت" نحو الشرق الأوسط بعد مغادرتها في 9 ، وفقا لمعلومات نشرها الأمريكي.