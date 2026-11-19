وقالت وسائل إعلام: إن "اللقاء الثنائي بين ونظيره الأمريكي بدأ في مدينة شنجن قبل القمة الثلاثية مع الرئيس الروسي ".وأكد الرئيس الأمريكي للرئيس الصيني، "الاتفاق على ضرورة تدفق النفط عبر "، مشيرا الى ان "هذا اللقاء سيكون مثمرا".وتابع، ان " لديها علاقات مميزة مع ".