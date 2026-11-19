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درة الصين تترقب قمة تاريخية.. ما لا تعرفه عن مدينة شنجن
دوليات
2026-11-19 | 00:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
188 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تترقب مدينة شنجن الواقعة جنوب
الصين
، اليوم الخميس، قمة ثلاثية تجمع بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والصيني
شي جين بينغ
والروسي
فلاديمير بوتين
، وصفت بالتاريخية.
فما الذي نعرفه عن تلك المدينة التي تستقبل
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
(أبيك)؟
مقارنة بعمر المدن عامة تعتبر شنجن بصورتها الحالية مدينة حديثة التكوين.
إذ بقيت حتى عام 1980 تقريبا مجرد قرية صيد هادئة يقطنها حوالي 30 ألف نسمة فقط.
لكن أحوالها انقلبت رأساً على عقب إذ بات يقطنها اليوم حوالي 18 مليون نسمة، الغالبية العظمى منهم مهاجرون من مقاطعات صينية أخرى.
أما اسم شنجن فيعني "الخندق العميق" في دلالة على قنوات تصريف المياه أو الخنادق التي كانت تفصل بين الحقول الزراعية القديمة في تلك القرية.
مصنع اللوحات المقلدة
هذا وتعتبر شنجن اليوم درة
الصين
ونموذجاً لمدنها المتطورة صناعيا وتكنولوجيا.
كما تضم المدينة منطقة "دافن" التي تعد مصنعا للوحات الفنية المقلدة، إذ تنتج نحو 60% من اللوحات الزيتية المقلدة في العالم، حيث يعمل آلاف الرسامين في أزقتها على نسخ أعمال فان غوخ ودافنشي ومونيه بدقة متناهية من أجل تصديرها للخارج.
إلى ذلك، تضم حي هوا تشيانغ بي (Huaqiangbei) الذي يعتبر أكبر سوق للإلكترونيات في العالم. حيث يمكن تجميع هاتف ذكي كامل في غضون ساعات قليلة، وفق "دليل الصين السياحي".
حافلات كهربائية
كذلك أصبحت شنجن منذ أواخر عام 2017، أول مدينة كبرى حول العالم تعمل فيها جميع الحافلات العامة، أي أكثر من 16 ألف حافلة بالكهرباء بشكل تام، وتبعتها في ذلك الغالبية العظمى من سيارات الأجرة، مما جعل شوارعها هادئة بشكل لافت.
أما توصيل الطعام بالدرون فبات أمراً عاديا في المدينة التي تضج بالشباب، حيث تهبط الطائرات المسيرة في أكشاك مخصصة لتسليم الطلبات يومياً.
إلى جانب كل ذلك، تضم المدينة أيضاً منتزهات غريبة مثل "نافذة على العالم" الذي يجمع نسخاً مصغرة من أهرامات الجيزة وبرج إيفل وتاج محل في مكان واحد.
كما تتصدر مدن العالم من ناحية تشييد ناطحات السحاب التي يتجاوز ارتفاعها 200 متر، حتى باتت تُعرف بـ "عاصمة ناطحات السحاب".
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