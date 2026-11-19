وأظهرت توقعات المركز أن عدد قد يصل إلى نحو 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035، مقابل 2.52 مليار مسيحي، في تحول من شأنه أن ينهي تصدر قائمة أكبر الديانات عالمياً.وبحسب الدراسة، فإن استمرار الاتجاهات الحالية قد يرفع عدد المسلمين إلى نحو 3.6 مليار نسمة بحلول عام 2070، مقابل ثلاثة مليارات مسيحي، لترتفع حصة المسلمين من سكان العالم إلى 37 بالمئة، مقارنة بـ26 بالمئة عام 2020، فيما تبقى نسبة المسيحيين عند نحو 29 بالمئة.وعزت الدراسة هذا النمو بصورة رئيسية إلى تفاوت معدلات الخصوبة، إذ يبلغ متوسط الأطفال لكل امرأة مسلمة 3.1 طفل، مقابل 2.5 طفل لكل امرأة خلال الفترة بين 2020 و2025، فيما يبلغ المعدل لدى بقية الفئات الدينية مجتمعة 1.6 طفل، وهو أقل من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل.وأوضح المركز أن النمو السكاني الطبيعي، الناتج عن زيادة المواليد على الوفيات، يمثل العامل الأكبر في تغير التركيبة الدينية عالمياً، إلى جانب التحول من دين إلى آخر أو التخلي عن الانتماء الديني.ورغم توقع خسارة نحو ملايين شخص نتيجة التحول الديني بين عامي 2020 و2070، مقابل 105 ملايين للمسيحية، فإن النمو الطبيعي سيعوض هذه الخسائر بصورة أكبر لدى المسلمين.وتشير التوقعات إلى ارتفاع سكان العالم بنسبة 29 بالمئة خلال الفترة ذاتها، فيما يُتوقع نمو أعداد المسلمين بنسبة 80 بالمئة، والمسيحيين بنسبة 30 بالمئة، لتكون الديانتان الوحيدتين اللتين تواكبان نمو السكان العالمي أو تتجاوزانه.وفي المقابل، يُتوقع ارتفاع عدد الهندوس مع انخفاض نسبتهم من سكان العالم إلى 13.6 بالمئة بحلول 2070، فيما تصل نسبة اليهود إلى نحو 0.17 بالمئة، بينما يتراجع عدد البوذيين وحصتهم إلى نحو 2.5 بالمئة من سكان العالم.كما يُرجح أن تنخفض نسبة غير المنتمين دينياً، بمن فيهم الملحدون واللاأدريون، من 24 بالمئة عام 2020 إلى 17 بالمئة بحلول 2070، مع تراجع الحصة الإجمالية للديانات الأخرى، بما فيها البهائية والطاوية والجاينية والسيخية والديانات المحلية، إلى أقل من اثنين بالمئة.ولفتت الدراسة إلى أن التحولات الدينية سترافقها تغييرات جغرافية، إذ يُتوقع أن تبقى المسيحية أكبر ديانة في بحلول 2070، من دون أن تمثل غالبية السكان، فيما يُرجح أن تتجاوز جمهورية الديمقراطية الولايات المتحدة لتصبح الدولة التي تضم أكبر عدد من المسيحيين في العالم.