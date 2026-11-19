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تحول تاريخي في خريطة الأديان.. الإسلام مرشح للصدارة بحلول 2035
دوليات
2026-11-19 | 03:55
Alsumaria Tv
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85 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
توقع
مركز بيو للأبحاث
أن يتجاوز
الإسلام
المسيحية
ليصبح أكبر ديانة في العالم بحلول عام 2035، مدفوعاً بارتفاع معدلات الخصوبة لدى
المسلمين
، واستمرار نمو أعداد أتباعه بوتيرة أسرع من الديانات الأخرى.
وأظهرت توقعات المركز أن عدد
المسلمين
قد يصل إلى نحو 2.57 مليار نسمة بحلول عام 2035، مقابل 2.52 مليار مسيحي، في تحول من شأنه أن ينهي تصدر
المسيحية
قائمة أكبر الديانات عالمياً.
وبحسب الدراسة، فإن استمرار الاتجاهات الحالية قد يرفع عدد المسلمين إلى نحو 3.6 مليار نسمة بحلول عام 2070، مقابل ثلاثة مليارات مسيحي، لترتفع حصة المسلمين من سكان العالم إلى 37 بالمئة، مقارنة بـ26 بالمئة عام 2020، فيما تبقى نسبة المسيحيين عند نحو 29 بالمئة.
وعزت الدراسة هذا النمو بصورة رئيسية إلى تفاوت معدلات الخصوبة، إذ يبلغ متوسط الأطفال لكل امرأة مسلمة 3.1 طفل، مقابل 2.5 طفل لكل امرأة
مسيحية
خلال الفترة بين 2020 و2025، فيما يبلغ المعدل لدى بقية الفئات الدينية مجتمعة 1.6 طفل، وهو أقل من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل.
وأوضح المركز أن النمو السكاني الطبيعي، الناتج عن زيادة المواليد على الوفيات، يمثل العامل الأكبر في تغير التركيبة الدينية عالمياً، إلى جانب التحول من دين إلى آخر أو التخلي عن الانتماء الديني.
ورغم توقع خسارة
الإسلام
نحو
ثمانية
ملايين شخص نتيجة التحول الديني بين عامي 2020 و2070، مقابل 105 ملايين للمسيحية، فإن النمو الطبيعي سيعوض هذه الخسائر بصورة أكبر لدى المسلمين.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع سكان العالم بنسبة 29 بالمئة خلال الفترة ذاتها، فيما يُتوقع نمو أعداد المسلمين بنسبة 80 بالمئة، والمسيحيين بنسبة 30 بالمئة، لتكون الديانتان الوحيدتين اللتين تواكبان نمو السكان العالمي أو تتجاوزانه.
وفي المقابل، يُتوقع ارتفاع عدد الهندوس مع انخفاض نسبتهم من سكان العالم إلى 13.6 بالمئة بحلول 2070، فيما تصل نسبة اليهود إلى نحو 0.17 بالمئة، بينما يتراجع عدد البوذيين وحصتهم إلى نحو 2.5 بالمئة من سكان العالم.
كما يُرجح أن تنخفض نسبة غير المنتمين دينياً، بمن فيهم الملحدون واللاأدريون، من 24 بالمئة عام 2020 إلى 17 بالمئة بحلول 2070، مع تراجع الحصة الإجمالية للديانات الأخرى، بما فيها البهائية والطاوية والجاينية والسيخية والديانات المحلية، إلى أقل من اثنين بالمئة.
ولفتت الدراسة إلى أن التحولات الدينية سترافقها تغييرات جغرافية، إذ يُتوقع أن تبقى المسيحية أكبر ديانة في
الولايات المتحدة
بحلول 2070، من دون أن تمثل غالبية السكان، فيما يُرجح أن تتجاوز جمهورية
الكونغو
الديمقراطية الولايات المتحدة لتصبح الدولة التي تضم أكبر عدد من المسيحيين في العالم.
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