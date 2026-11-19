وشهد محيط مركز "أهوي"في هولندا، تظاهرة احتجاجية نظمها تحالف مقاومة الحرب (VeTO)، بالتزامن مع استضافة معرض الدفاع والأمن السنوي (NEDS) بنسخته السابعة والثلاثين، بمشاركة شركات تسليح أمريكية وأوروبية.وندد المتظاهرون بتنامي عسكرة المجتمع وتوجيه أموال نحو الأسلحة الهجومية، مطالبين بوقف دعم وإعادة توجيه ميزانيات التسلح إلى ، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.وجاءت التظاهرة وسط قيود مشددة فرضتها روتردام كارولا سخوتن، تضمنت حصر المحتجين في منطقة محددة ومنعهم من التنقل بحرية في الموقع، الأمر الذي دفع التحالف إلى الطعن بهذه الإجراءات قضائياً، على اعتبار أنها تقيد حق التظاهر، في وقت تستضيف فيه المدينة شركات صناعة الأسلحة.