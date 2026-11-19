وأكد القادة ضرورة عدم إساءة استخدام والمؤسسات القضائية المماثلة لصلاحياتها، داعين إلى احترام السيادة الوطنية وعدم تسييس .واتفقوا على إطلاق حوار ثلاثي منتظم للحد من المخاطر النووية وتعزيز جهود منع انتشار الأسلحة النووية، بما يسهم في خفض التوترات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.وفي ملف الطاقة، أعلنوا خططاً لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، مؤكدين أهمية ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات المكررة بصورة مستمرة، بما يعزز استقرار الإمدادات العالمية والأسواق الاقتصادية.واختتمت القمة الثلاثية أعمالها في مدينة شنغن الصينية، الخميس، بعد مباحثات استمرت نحو 80 دقيقة، وعقدت على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول (أبيك).وغادر مكان انعقاد القمة متوجهاً إلى مطار المدينة، فيما طغت الرمزية على اللقاء الذي وصف بأنه غير مسبوق، وسط تقديرات باستبعاد تحقيق نتائج ملموسة على الرغم من الرهانات الدولية على مخرجاته.