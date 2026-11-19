وذكرت سفارة في السويد، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن الموقف شمل تأييد القرارات الثلاثة.ورحّبت السفارة بالموقف، داعية الحكومة إلى استئناف تمويل وكالة الأونروا، الذي أوقفته منذ مطلع عام 2025.