ونقلت والتلفزيون (إي آر تي) عن شرطة شبه جزيرة بيلوبونيز غربي أن أما تبلغ 40 عاما يعتقد أنها باعت طفلها مطلع العام لامرأة أخرى تبلغ 32 عاما من منطقة أسبوبرجوس غربي .وأفادت التقارير بأن الأم حصلت على 3500 يورو اشترت بها سيارة، في حين يتلقى الطفل، الذي ولد في يناير الماضي بمنطقة باترا شمال غربي بيلوبونيز، رعاية مؤقتة في مستشفى بمدينة بيرجوس جنوبي البلاد.وأشارت "إي آر تي" إلى أن المشتبه بهما تواجهان تهمة ارتكاب جنحة.