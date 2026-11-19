أعلن الرئيس الأمريكي ، الخميس، عن تقاسم التعريفات مع بطريقة عادلة.



وقال في كلمة له، "لا يوجد أحد في أي مكان آخر يستطيع أن يفعل ما نستطيع فعله أنا والرئيس الصيني، تقاسمنا التعريفات مع بطريقة عادلة".

وكان الرئيس الأمريكي ، والصيني ، والروسي ، أعلنوا في بيان مشترك وصف بـ«إعلان سلام»، توافقهم على مبادئ تتعلق بالعدالة الدولية والأمن النووي واستقرار أسواق الطاقة، عقب قمة ثلاثية غير مسبوقة عقدت في مدينة شنغن الصينية.

واختتمت القمة الثلاثية أعمالها في مدينة شنغن الصينية، الخميس، بعد مباحثات استمرت نحو 80 دقيقة، وعقدت على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول (أبيك).