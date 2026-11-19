وأكدت العلاقات العامة للقوات البحرية في الجيش الإيراني، في بيان، أن ناقلة نفط مخالفة تعرضت لحريق وتوقفت عن الإبحار قبل ساعة، بعد اصطدامها بلغم بحري داخل المنطقة المحظورة شرق ، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة الخاصة بها.وأضاف البيان أن ناقلة نفط مخالفة أخرى كانت قد تعرضت لحريق فجر اليوم نفسه، بعد اصطدامها بلغم بحري.ووفق البيان، "سيكون على جميع السفن الراغبة في عبور هذا الممر الاستراتيجي إجراء التنسيقات اللازمة مع القوات المسلحة للجمهورية الإيرانية قبل الدخول، والالتزام بالمسارات البحرية المسموح بها، والإبقاء على أنظمة التعريف والتتبع والتوجيه التابعة لها مفعلة طوال فترة الرحلة".وأكد البيان أن الالتزام بهذه المتطلبات شرط أساسي لتأمين السلامة وإتاحة عبور السفن عبر هذا الممر المائي.