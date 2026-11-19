اعتبر الرئيس الأمريكي ، أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار بشأن .

وقال ، "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن ، سأرى ما سيحدث بشأن إيران بعد بداية العام".

وأضاف "بحثنا حرب إيران وشي وبوتين يرغبان بإنهائها ويبلغان بذلك لكن الاجتماع ركز على أوكرانيا".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.