وذكرت " " أن الانفجار وقع في خط للغاز ببلدة رويشد، الواقعة على الطريق الواصل بين والحسكة، دون أن تتضح أسبابه في البداية.وأعلنت في دير أن "المعطيات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد يستهدف البنية التحتية والممتلكات العامة".وأضافت أن فرقا أمنية وفنية توجهت إلى موقع الانفجار لتأمين المنطقة وتقييم الأضرار، بالتزامن مع فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.ولم تكشف السلطات حتى الآن عن حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار، أو مدى تأثيره على إمدادات الغاز.ويأتي الحادث بعد سلسلة انفجارات استهدفت خطوط نقل النفط والغاز في مناطق عدة خلال الأشهر الماضية.