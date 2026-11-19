واعتبر المتحدث باسم بقائي على منصة "إكس"، أن الاتهامات الأمريكية لطهران بتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية "تهدف إلى تبرير عمل عسكري".وقال بقائي في منشوره: "بعد السردية الكبرى حول التهديد النووي الإيراني، يزعم المسؤولون الأمريكيون الآن وجود مؤشرات على أن تطور أسلحة بيولوجية أو كيماوية".وأضاف: "تتغير الادعاءات باستمرار، لكن السردية الجوهرية تظل مألوفة بشكل يثير القلق".وكان تقرير سابق لشبكة "سي إن إن"، الإخبارية أشار إلى معلومات استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن إيران "تخطط لتفجير قنبلة قذرة في ".