وأوضح في بيان، أن العملية الأولى استهدفت المركز المالي في العاصمة فجر الخميس، قبل معاودة استهدافه مساء اليوم نفسه، مؤكدا أن الضربتين حققتا إصابات دقيقة ومباشرة وتسببتا في أضرار كبيرة.وأضاف أن العملية الثانية استهدفت شركة الصدف للبتروكيماويات في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.وتابع أن العملية الثالثة استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية، وألحقت أضرارا كبيرة بالمواقع المستهدفة، فيما استهدفت العملية الرابعة بالرياض.