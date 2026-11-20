وقال إن الطائرة زودت بنحو مليون رطل من الوقود لتمكينها من قطع المسافة دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الرحلة ستدخل التاريخ بوصفها أطول رحلة متواصلة تسجلها "إير فورس وان".وفي لفتة احتفائية، أرسل ترامب إلى جميع الموجودين على متن الطائرة، بمن فيهم الصحافيون الثلاثة عشر المرافقون، بطاقة تذكارية للرحلة تحمل توقيعه.في غضون ذلك، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "في طريق العودة إلى العاصمة قادما من ، لقد كانت رحلة عظيمة وذات أهمية بالغة".وأضاف: "سأعقد مؤتمرا صحفيا غدا في الساعة الثانية عشرة ظهرا في . كما سأناقش الاتفاقيات التجارية مع والفلبين ودول أخرى".وجرت أمس الخميس قمة ثلاثية بين الرئيس الروسي ونظيريه الأمريكي والصيني في مدينة شينجين لبحث الأمن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.