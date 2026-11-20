ووفق ما أوردته الصحف البريطانية، عرض فيليب يونغ زوجته على مواقع المواعدة وتبادل الشركاء، وقدم الأمر على أنه "رغبة مشتركة" بينهما.وقالت النيابة إنه كان يخدر زوجته ثم يستدعي رجالا لا يعرف بعضهم بعضا ليعتدوا عليها، وكانت أحياناً معصوبة العينين ومقيدة إلى السرير.وامتدت الانتهاكات نحو 13 عاماً. وكان يونغ، البالغ من العمر 49 عاما حين أقر بذنبه، قد اعترف في يناير الماضي بـ48 جريمة ارتكبها بين عامي 2010 و2023 بحق زوجته السابقة. وهو عضو سابق في مجلس بلدية سويندون عن .وصدرت أحكام الإدانة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق كونور ساندرسون-دويل (32 عاما) وهو متعاقد مع وريتشارد ويلكنز (62 عاما) سائق سيارة أجرة، ونورمان ماكسوني (48 عاما) وهو عامل في إدارة النفايات. وشخص يدعى (38 عاما).وأفادت تقارير سابقة بأن رجلا خامسا هو ديـن أقرّ بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في مرحلة سابقة من القضية.وقال المتهمون إنهم اعتقدوا أن الضحية موافقة، وإن الأمر ترتيب بينها وبين زوجها. غير أن النيابة ردّت بأن أياً منهم لم يتحقق من رغبة المرأة أصلا.وقال المدعي المتخصص في الملكية إن هؤلاء الرجال ارتكبوا أفعالاً مروّعة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد من موافقتها.وأضاف أن بناء القضية على أساس سلوك المتهمين نفسه مكّن النيابة من إقناع المحلفين بأن يونغ هو من دبّر الاعتداءات.وأشاد القاضي بوشبيندر سايني بـ"شجاعة" الضحية في أثناء الإجراءات، وأعلن أن الرجال الأربعة يواجهون عقوبات سجن "كبيرة". ولم يعلن بعد موعد النطق بالأحكام.وتنازلت جوان يونغ عن حقها القانوني في إخفاء هويتها، كما فعلت الفرنسية جيزيل بيليكو. وعبّرت عن "ارتياحها" للحكم، وحثّت النساء اللواتي مررن بتجارب مماثلة على التوجه إلى السلطات، مؤكدة أنهن "يمكن أن يُصدَّقن ويُفهَمن".وقالت إن ما تعرضت له "لن يعرّفها" وإنها ستستثمر تجربتها لمساعدة الآخرين. وفي بيان تلته أمام المحكمة شددت على أن الصمت ليس خياراً إذا كان المجتمع جاداً في منع الاعتداءات.مخاوف من قضايا أخرىوقد شبّه عدد من التقارير القضية بقضية بيليكو، التي شهدت أكبر محاكمة اغتصاب في تاريخ . وحذّرت البروفيسورة ماريان هيستر من جامعة من أن عدداً أكبر من القضايا المشابهة قد يكون في الطريق إلى المحاكم. وذكرت لمكافحة الجريمة أنها حددت أكثر من 270 شخصاً مرتبطين بمنتدى إلكتروني واحد والمجموعات التي خلفته، ووصفت الحاجة إلى التحرك بأنها "ملحة" وتتطلب تعاونا دوليا.وترى الهيئة أن هذا النمط من السلوك، أي أن يخدّر زوج زوجته ويرتّب اعتداء غرباء عليها، يمثل تحدياً جديداً أمام المحققين.وأوضحت شرطة ويلتشير أن حجم الجرائم الجنسية المرتكبة بالتخدير غير معروف، لأن الضحايا قد لا يعلمون أصلا بأنهم استُهدفوا. أما أستاذة الجريمة السيبرانية والنوع الاجتماعي في جامعة ، ليزا سوجيورا، فتقول إن التقنية لم تخلق هذا السلوك بل سهّلت إخفاءه، وإن مرتكبيه ينشطون غالباً ضمن مجتمعات إلكترونية تشجع على كراهية النساء.